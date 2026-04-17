Consigli indisponibili probabili | la guida per fare la formazione al fanta nella 33ª giornata

Per la 33ª giornata della stagione 2025-26 del campionato di calcio, sono state diffuse le indicazioni per la formazione dei fantallenatori. Le linee guida forniscono dettagli sui consigli, le indisponibilità e le probabili formazioni per le squadre coinvolte. Gli aggiornamenti sono stati comunicati in vista delle partite che si disputeranno nei prossimi giorni, offrendo un quadro delle scelte possibili per i team di fantacalcio.

La 33ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 10 aprile alle 18.30 con la sfida tra Como e Sassuolo e si chiuderà con il posticipo di lunedì sera tra Lecce e Fiorentina (ore 20.45). Per questo turno, dunque, i fantallenatori hanno poche ore a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione al Fantacampionato Gazzetta. Dagli indisponibili ai consigli ruolo per ruolo, passando per le probabili formazioni: ecco la guida completa per evitare scelte sbagliate che potrebbero incidere negativamente sul risultato finale. Per evitare errori al fantacalcio, ecco la guida completa per schierare al meglio la formazione nella 33ª giornata: Gli indisponibili: tutti i calciatori che non potranno prendere parte alla 33ª giornata di Serie A per infortunio o squalifica.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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