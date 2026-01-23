Consigli indisponibili probabili | la guida per fare la formazione al fanta nella 22ª giornata

Ecco le indicazioni principali per affrontare al meglio la formazione al Fantacampionato nella 22ª giornata della stagione 2025-26. Questa guida fornisce consigli utili per ottimizzare le scelte, tenendo conto delle indisponibilità e delle probabili formazioni, per preparare al meglio il proprio team in vista del prossimo turno.

La 22ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 23 gennaio alle 20.45 con la sfida tra Inter e Pisa e si chiuderà con Verona-Udinese lunedì sera (20.45). Per questo turno i fantallenatori hanno ancora poche ore a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione al Fantacampionato Gazzetta. Dagli indisponibili ai consigli ruolo per ruolo, passando per le probabili formazioni: la guida completa per evitare scelte sbagliate che potrebbero incidere negativamente sul risultato finale. Per evitare errori al fantacalcio, ecco la guida completa per schierare al meglio la formazione nella 22ª giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Probabili formazioni 22ª giornata: titolari, indisponibili, squalificati, consigli, dubbi, ultime sulle scelte degli allenatori in ottica Fantacalcio.SERIE A - Fiorentina preoccupata per le condizioni di Kean, che rischia un nuovo forfait. Turnover importante per l'Inter di Chivu, nel Milan rientra Pavlovic, ... eurosport.it

