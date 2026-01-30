Consigli indisponibili probabili | la guida per fare la formazione al fanta nella 23ª giornata

In vista della 23ª giornata del campionato, i consigli per il Fantacalcio si fanno più complicati. Molti giocatori sono indisponibili o in dubbio, e le probabili formazioni sono ancora tutte da definire. I tifosi cercano di capire quali saranno le scelte dei mister, ma ancora non ci sono certezze. La sfida si gioca anche su questi dettagli, e le prossime ore saranno decisive per capire chi scenderà in campo.

La 23ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 30 gennaio alle 20.45 con la sfida tra Lazio e Genoa e si chiuderà con Bologna-Milan martedì sera (20.45). Per questo turno i fantallenatori hanno ancora alcune ore a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione al Fantacampionato Gazzetta. Dagli indisponibili ai consigli ruolo per ruolo, passando per le probabili formazioni: la guida completa per evitare scelte sbagliate che potrebbero incidere negativamente sul risultato finale. Per evitare errori al fantacalcio, ecco la guida completa per schierare al meglio la formazione nella 23ª giornata.

