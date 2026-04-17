Conoscere l’uso dei farmaci a scuola l’incontro

A Arezzo, il 17 aprile 2026, si annuncia un incontro dedicato all’uso dei farmaci nelle scuole. L’evento si svolgerà sabato 18 aprile nell’auditorium cittadino e sarà aperto a cittadini e docenti interessati a conoscere meglio questa tematica. La riunione mira a fornire informazioni e chiarimenti su come gestire e affrontare le questioni legate ai farmaci in ambito scolastico.

Arezzo, 17 aprile 2026 – Conoscere l’uso dei farmaci a scuola. L’incontro, aperto a cittadini e docenti, si terrà sabato 18 aprile in Auditorium. Conoscere i farmaci presenti nelle scuole e apprendere le buone pratiche per la loro somministrazione in caso di crisi epilettiche, ipoglicemiche e allergiche gravi. È questo l’obiettivo dell’incontro che si terrà sabato mattina 18 aprile dalle 9 alle 12 nell’auditorium dell’ospedale San Donato di Arezzo e aperto a docenti e alle persone interessate organizzato da Associazione Arezzo per l’epilessia ODV, Istituto Comprensivo Francesco Severi in collaborazione con Asl Tse. «Fronteggiare una crisi...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Conoscere l’uso dei farmaci a scuola, l’incontro Reborn as unloved wife, I slap the scheming girl and tame cold CEO and son!#chinesedrama Notizie correlate Conoscere l’uso dei farmaci a scuola: incontro all'ospedale San DonatoConoscere i farmaci presenti nelle scuole e apprendere le buone pratiche per la loro somministrazione in caso di crisi epilettiche, ipoglicemiche e... Uso corretto dei farmaci: a Terontola un incontro pubblico per promuovere consapevolezza e sicurezzaArezzo, 21 marzo 2026 – Uso corretto dei farmaci: a Terontola un incontro pubblico per promuovere consapevolezza e sicurezza. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L'uso degli antibiotici in Italia - Rapporto Nazionale anno 2024; Conoscere l’uso dei farmaci a scuola: incontro all'ospedale San Donato; AIFA: online il Rapporto nazionale 2024 L’uso degli antibiotici in Italia; Antibiotici, almeno una prescrizione per 4 italiani su 10. Sotto target l’uso di molecole Access. Conoscere l’uso dei farmaci a scuola, l’incontroArezzo, 17 aprile 2026 – Conoscere l’uso dei farmaci a scuola. L’incontro, aperto a cittadini e docenti, si terrà sabato 18 aprile in Auditorium. Conoscere i farmaci presenti nelle scuole e apprendere ... lanazione.it I farmaci? Li prescrive l’Intelligenza artificialeNello Utah si tenta di sopperire alla mancanza di medici di base utilizzando l’Ia per fornire oltre 200 medicine tra statine, corticosteroidi o ... repubblica.it Donato: «L’obiettivo è essere presenti sui territori, conoscere da vicino le problematiche reali e costruire risposte efficaci» - facebook.com facebook Hai scritto un libro e vuoi farlo conoscere al mondo Con Unmondodilibri la tua storia può arrivare a nuovi lettori! Offriamo: Interviste agli autori Video promozionali per il tuo libro Recensioni dedicate Visibilità su più canali social Fai brillare la tua x.com