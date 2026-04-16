Conoscere l’uso dei farmaci a scuola | incontro all' ospedale San Donato

Si è svolto presso l'ospedale San Donato un incontro dedicato alla gestione dei farmaci nelle scuole. L’obiettivo era fornire informazioni sulle sostanze presenti negli ambienti scolastici e illustrare le procedure corrette per la somministrazione in situazioni di emergenza, come crisi epilettiche, ipoglicemie e reazioni allergiche serie. L’iniziativa ha coinvolto insegnanti, personale scolastico e operatori sanitari, che hanno approfondito le pratiche di intervento rapido.

Conoscere i farmaci presenti nelle scuole e apprendere le buone pratiche per la loro somministrazione in caso di crisi epilettiche, ipoglicemiche e allergiche gravi.È questo l’obiettivo dell’incontro che si terrà sabato mattina 18 aprile dalle 9 alle 12 nell’auditorium dell’ospedale San Donato di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Uso corretto dei farmaci: a Terontola un incontro pubblico per promuovere consapevolezza e sicurezzaArezzo, 21 marzo 2026 – Uso corretto dei farmaci: a Terontola un incontro pubblico per promuovere consapevolezza e sicurezza. Ospedale San Donato, per Newsweek è 31esimo in ItaliaTrentunesimo in Italia e terzo in Toscana: l'ospedale San Donato di Arezzo è considerato uno dei migliori della regione. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Conoscere l’uso dei farmaci a scuola: incontro all’ospedale San Donato; San Donato si prepara alla undicesima edizione della RunDonato; RunDonato: IRCCS Policlinico San Donato partner alla 11^ edizione; Punta il taglierino contro un uomo, ma la vittima reagisce: arrestato il presunto rapinatore seriale di San Donato. Spaccio selvaggio a San Donato, l’incubo dei pendolari: La stazione è pericolosaSAN DONATO – Continui episodi di spaccio alla stazione ferroviaria di San Donato. Si aumentino i controlli, anche per non disincentivare l’uso del treno. La richiesta arriva dal Comitato pendolari ... ilgiorno.it Anziano travolto da un tram a San Donato: grave al Maria Vittoria x.com Premiato a Roma l’imprenditore di San Donato di Ninea per l’innovazione e l’impegno nello sviluppo di strumentazioni tecniche in collaborazione con le Forze di Polizia. Ha trasformato la sicurezza partecipata in un modello di eccellenza facebook