Uso corretto dei farmaci | a Terontola un incontro pubblico per promuovere consapevolezza e sicurezza

A Terontola si è tenuto un incontro pubblico dedicato all’uso corretto dei farmaci. L’evento ha coinvolto cittadini e professionisti sanitari, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulla gestione sicura dei medicinali. Durante l’incontro sono stati presentati consigli pratici e informazioni utili per evitare errori nell’assunzione e nell’uso quotidiano dei farmaci.

Arezzo, 21 marzo 2026 – . Mercoledì 25 marzo ore 16 un appuntamento promosso da Asl Toscana sud est e Auser per informare i cittadini sulle buone pratiche nell’assunzione dei medicinali Un gesto quotidiano, spesso dato per scontato, che può fare la differenza per la propria salute: l’assunzione corretta dei farmaci è al centro dell’incontro pubblico promosso dalla Asl Toscana sud est, in programma mercoledì 25 marzo alle ore 16:00 alla Casa di Paese 1, in via Combattenti 3b a Terontola. L’incontro rappresenta un’importante occasione di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uso corretto dei farmaci: a Terontola un incontro pubblico per promuovere consapevolezza e sicurezza Articoli correlati Resistenza agli antibiotici, l'Ismett di Palermo tra i protagonisti del network nazionale per l’uso corretto dei farmaciLa lotta alla resistenza antimicrobica in Italia si rafforza grazie a un network nazionale che coinvolge sette istituti di eccellenza, tra cui... UIL FPL Taranto: “Rispetto per i lavoratori del Comune di Crispiano e uso corretto dei social”Tarantini Time Quotidiano“Serve più rispetto per i dipendenti comunali e un uso responsabile dei social network, strumenti di comunicazione pubblica... Una raccolta di contenuti su Uso corretto Temi più discussi: Lo dice anche il Rapporto Censis: per gli italiani, la farmacia è un plus per la sanità; Il Servizio Sociale della Carnia organizza un incontro sulla figura del farmacista lunedì 23 marzo a Tolmezzo; Cefalea di rimbalzo: il mal di testa che nasce dai troppi antidolorifici; Ricerca Federfarma-Censis: nove italiani su dieci chiedono il recapito a casa dei farmaci. Prevenzione, nuove terapie e uso corretto dei farmaci. Le 3 direttrici da seguire per affrontare la pandemia silente dell’antimicrobico-resistenzaFarmindustria ha promosso una task force multidisciplinare composta da 30 esperti – del mondo accademico, di società scientifiche e di federazioni mediche, di associazioni civiche e di pazienti, di ... quotidianosanita.it Emilia Romagna. Patto tra Irst e farmacie per il corretto uso delle terapie oncologicheIl progetto P.R.O.F. (Progetto di Rete in Oncologia con le Farmacie di comunità) ha l'obiettivo di sviluppare dei percorsi territoriali atti a potenziare gli interventi per la gestione in sicurezza ... quotidianosanita.it L'iniziativa vuole sensibilizzare i giovani ad un uso corretto e responsabile della risorsa idrica Servizio di Dino Cardarelli Montaggio Eliseo Belnudo #IoSeguoTgr facebook CORSO PER UTILIZZO D.P.I. III^ CATEGORIA, LAVORI IN QUOTA, UTILIZZO SCALE E TRABATTELLI Lavorare in quota richiede competenze specifiche e l’uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale di III Categoria. #sicurezza #sicurezzasulla x.com