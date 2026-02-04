Salone del libro Umbria protagonista a Torino con le eccellenze dell' editoria regionale

La regione Umbria porta le sue eccellenze all’edizione 2026 del Salone del libro di Torino. Lo stand, elegante e curato nei minimi dettagli da un premio Compasso d’Oro, si presenta come un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole scoprire le novità dell’editoria regionale. L’evento si svolgerà dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere, e l’Umbria si prepara a mostrare il meglio delle sue produzioni culturali.

Uno stand elegante e originale, curato nei dettagli da un premio Compasso d'Oro. La Regione Umbria sarà ospite al Salone del libro di Torino 2026, in programma dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere.Il cuore verde sarà protagonista con le eccellenze dell'editoria regionale, con focus sul mondo dei.

L’Umbria sarà protagonista della 38esima edizione del Salone del Libro di Torino.

Questa mattina è arrivata l’ufficialità: l’Umbria sarà la regione ospite del prossimo Salone Internazionale del Libro di Torino, che si terrà dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere.

