Confimprese Giovanni Martello nominato coordinatore per il settore del turismo

Confimprese Turismo ha comunicato la nomina di Giovanni Martello come coordinatore del settore Turismo in Sicilia. La scelta si basa sulle sue competenze manageriali e sulla conoscenza del territorio. La nomina riguarda l'intera regione e si inserisce in un quadro di riorganizzazione interna. Martello prende il posto di chi aveva ricoperto la funzione in precedenza e assume responsabilità legate alla promozione e allo sviluppo turistico locale.

Confimprese Turismo annuncia la nomina di Giovanni Martello quale coordinatore del settore Turismo per la Sicilia, riconoscendo in lui una figura di alto profilo, capace di coniugare solide competenze manageriali, visione strategica e profonda conoscenza del territorio. Nato il 7 settembre 1985.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Fondazione Taranto 25 incontra Massafra, nominato il coordinatore del protocolloTarantini Time QuotidianoProsegue il percorso di collaborazione tra Fondazione Taranto 25 e il Comune di Massafra. L'avvocato Alessio Pressi nominato coordinatore del comitato per il No al referendum giustizia di TerniRiunitosi negli scorsi giorni, il comitato provinciale di Terni per il No al prossimo referendum di modifica costituzionale in tema di Giustizia ha...