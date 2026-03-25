La Fondazione Taranto 25 e il Comune di Massafra continuano a collaborare, con quest'ultimo che ha recentemente nominato un nuovo coordinatore per il protocollo. L'annuncio è stato comunicato in un incontro tra le parti, segnando un passo avanti nel rapporto tra le due istituzioni. La nomina del coordinatore si inserisce nel quadro di un percorso di collaborazione in corso.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue il percorso di collaborazione tra Fondazione Taranto 25 e il Comune di Massafra. Nei giorni scorsi, presso la masseria Amastuola, si è tenuto un incontro con rappresentanti del mondo imprenditoriale, associativo e sportivo, alla presenza della sindaca Giancarla Zaccaro e di esponenti dell’amministrazione comunale. Nel corso della serata è stato ufficializzato il coordinamento del protocollo d’intesa sottoscritto nelle settimane precedenti: il ruolo è stato affidato a Vincenzo Perrini, imprenditore massafrese. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto sulle prospettive di sviluppo del territorio, con particolare attenzione alla costruzione di reti e progettualità rivolte al benessere sociale e culturale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Fondazione Taranto 25 incontra Massafra, nominato il coordinatore del protocollo

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