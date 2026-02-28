L' avvocato Alessio Pressi nominato coordinatore del comitato per il No al referendum giustizia di Terni

Il comitato provinciale di Terni per il No al referendum sulla giustizia ha annunciato la nomina del suo coordinatore, l’avvocato Alessio Pressi, avvenuta durante una riunione recente. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il ruolo di Pressi sarà quello di rappresentare e guidare il gruppo nelle prossime settimane. La nomina è stata fatta in vista del voto sul referendum di modifica costituzionale.

Riunitosi negli scorsi giorni, il comitato provinciale di Terni per il No al prossimo referendum di modifica costituzionale in tema di Giustizia ha individuato il suo coordinatore e portavoce nella figura dell’avvocato ternano Alessio Pressi. Pressi gestirà e coordinerà le attività del comitato nel territorio e delle tante realtà sociali e politiche che lo compongono. Durante l’incontro sono state infatti già definite e calendarizzate numerose iniziative in tutto il territorio provinciale, fino alla data del voto, il 22 e 23 marzo. “Nei numerosi volantinaggi e nella tante iniziative che abbiamo già svolto nel capoluogo e in tutta la provincia – fanno sapere dal comitato ternano – stiamo riscontrando sempre più interesse e partecipazione rispetto a questo appuntamento referendario. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

