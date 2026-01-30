Un caso di scabbia al nido la Pediatria di Comunità | Nessun allarmismo

Il Dipartimento di Sanità pubblica di Modena ha confermato un caso di scabbia in un bambino che frequenta un nido in città. Il piccolo è già in cura e la malattia si può trattare facilmente con alcuni prodotti da applicare sulla pelle. Gli operatori rassicurano i genitori: non c’è motivo di allarmarsi.

Informato l’istituto scolastico e le famiglie. Trasmissione scolastica evento molto raro, la Pediatria di Comunità ha adottato misure di prevenzione e controllo, per la massima tutela dei bambini La scabbia è una malattia provocata da un parassita, un acaro (Sarcoptes scabiei) invisibile a occhio nudo; colpisce persone appartenenti a tutti gli strati sociali, senza distinzione di età, sesso o condizione di igiene personale. Pur risultando particolarmente fastidiosa, la cura è di relativa semplicità e si effettua con il solo uso di prodotti da applicare sulla cute.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Modena Nido

La Uilpa ha segnalato un possibile caso di scabbia presso la Casa circondariale di Avellino Bellizzi.

Recentemente a Napoli è stato segnalato un caso di scabbia presso l'Istituto tecnico tecnologico “Giordani-Striano” in via Caravaggio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Modena Nido

Argomenti discussi: Caso di scabbia in una scuola primaria: scatta il protocollo sanitario; APRILIA, NUOVI CASI DI SCABBIA IN DUE SCUOLE; Scabbia alle elementari: La scuola ha agito subito; Bellona. Caso di scabbia alla primaria. Attivate tutte le procedure previste.

Caso di scabbia al nido, scatta la profilassiPolitica: Sul caso già attivata la pediatria di comunità per le attività di profilassi. Apprensione tra i genitori per il contagio. lapressa.it

SCABBIA A SCUOLA. Caso alle elementari, la nota ufficiale del sindaco. E gli studenti restano a casa per vento forteGUARDA IL VIDEO-TUTORIAL. Ecco come abbonarsi a CasertaCE: a soli 2€ al mese inchieste e articoli in ESCLUSIVA BELLONA– Il comune di Bellona ha diramato nella giornata due importanti comunicazioni riv ... casertace.net

Una nuova presa di posizione riapre il caso della Pediatria dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Il sindacato infermieristico Nursing Up ha inviato una lettera al presidente della Regione Campania Roberto Fico, ai consiglieri regionali, al sindaco di Napoli, a - facebook.com facebook