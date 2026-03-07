Caso di scabbia in una scuola media | scatta la profilassi

In una scuola media di Eboli è stato segnalato un caso di scabbia. Le autorità scolastiche hanno avviato le procedure di profilassi per contenere il contagio. Le misure di prevenzione sono state adottate subito dopo la comunicazione del caso. La scuola ha informato genitori e personale, avviando le operazioni necessarie per garantire la sicurezza degli studenti.

Allarme contenuto in una scuola media di Eboli, dove è stato segnalato un caso di scabbia che ha fatto scattare immediatamente le misure di prevenzione previste in questi casi. A risultare affetto dalla patologia è uno studente dell’istituto, mentre al momento non sarebbero emersi altri casi tra compagni e personale scolastico. La situazione ha generato preoccupazione tra genitori e alunni, anche se dalle prime verifiche non risultano contagi. L’allerta resterà comunque attiva nei prossimi giorni, periodo durante il quale saranno monitorate eventuali manifestazioni di sintomi riconducibili alla malattia. Appena informata del caso, la dirigente scolastica ha disposto la sanificazione dell’aula frequentata dallo studente e ha avviato tutte le procedure di profilassi, invitando famiglie e studenti a prestare la massima attenzione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Caso di scabbia in una scuola primaria: scatta il protocollo sanitarioÈ stato accertato un caso di scabbia che riguarda un'alunna frequentante la scuola primaria del territorio comunale di Bellona.

Un caso di meningite in una scuola del Bresciano: profilassi per tutta la classeIn una classe di una scuola superiore in provincia di Brescia è stato riscontrato un caso di meningite, contratta da una studentessa.

