Conferenza stampa De Rossi pre Genoa Bologna | Baldanzi? Ragazzo a cui tengo ma non è ancora nostro su Norton Cuffy vi dico…

In vista della partita tra Genoa e Bologna, Daniele De Rossi ha commentato il momento della sua squadra, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano e della mentalità. Ha parlato di Baldanzi, giovane talento di cui tiene molto, e ha condiviso aggiornamenti su Norton Cuffy, evidenziando l’attenzione del club verso questi giocatori. Le dichiarazioni del tecnico riflettono l’approccio sobrio e concentrato del Genoa in vista della sfida.

Udinese-Genoa 1-2, Norton-Cuffy spinge De Rossi alla vittoriaL'Udinese-Genoa termina con la vittoria degli ospiti, 2-1, grazie a un gol nel finale di Norton-Cuffy.

Conferenza stampa De Rossi pre Genoa Inter: «I nerazzurri hanno le capacità per umiliarci. Chivu è molto intelligente»In vista della sfida tra Genoa e Inter, Daniele De Rossi ha tenuto una conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

