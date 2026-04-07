Mainz-Strasburgo andata quarti Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Domani si giocherà l’andata dei quarti di finale della Conference League 20252026 tra Mainz e Strasburgo. La partita si svolgerà in Germania e sarà trasmessa in diretta su piattaforme dedicate. I tedeschi cercano di mantenere il ritmo positivo, mentre i francesi vogliono consolidare i risultati recenti. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League 20252026. I tedeschi vogliono continuare a stupire, mentre i francesi puntano a confermare i grandi progressi degli ultimi tempi. Mainz-Strasburgo si giocherà giovedì 9 aprile 2026 alle ore 21 presso la Mewa Arena MAINZ-STRASBURGO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I tedeschi sono una delle grandi sorprese della Bundesliga e reduci da tre vittorie consecutive che valgono un vantaggio di otto punti sul terz’ultimo posto in classifica. La squadra di Posch può così concentrarsi sulla Conference League, dove l’obiettivo è ripetere la grande prestazione offerta agli ottavi dove ha eliminato i cechi del Sigma Olomuc. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Mainz-Strasburgo, andata quarti Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Sigma Olomuc-Mainz, andata ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Rejika-Strasburgo, andata ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Argomenti più discussi: Mainz-Strasburgo: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Pronostico Mainz-Strasburgo 9 Aprile: Andata Quarti Conference League; Conference League, il programma dei quarti di finale: orari e sfide dell’andata; La Dritta del Giorno di Bottadiculo: Lunedì 6 Aprile 2026. Conference, la Ligue 1 lancia lo Strasburgo: rinviata la gara in mezzo ai quartiTrattamento di favore di cui in pochi possono beneficiare in Europa ... msn.com By 1457 Mainz was not the only place to boast a printing press. Already by 1457 Heinrich Eggerstein and Johannes Mentelin, apprentices of Gutenberg, opened a printing press in Strasburg. In 1458 a Frenchmen showed up in Mainz, sent by his king to do a bi - facebook.com facebook Il Consiglio di Lega vota all'unanimità: Lens-Psg e Brest-Strasburgo rinviate. Le due squadre francesi ancora in lizza per l'Europa godranno di un week-end di riposo tra l'andata ed il ritorno dei quarti di finale di Champions (Psg-Liverpool) e di Conference Lea x.com