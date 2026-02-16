Coldiretti a Bologna | Serve una svolta nella gestione delle acque

Coldiretti a Bologna denuncia che i cambiamenti climatici hanno provocato danni all’agricoltura per oltre 20 miliardi di euro negli ultimi quattro anni, a causa di alluvioni nel Nord e siccità nel Sud. La regione Emilia Romagna ha subito alluvioni intense nel 2023, che hanno devastato campagne e infrastrutture agricole. La richiesta è di cambiare urgentemente la gestione delle risorse idriche per ridurre i danni futuri.

Cinquemila agricoltori a Bologna per tutelare il Made in Italy agroalimentare da cambiamenti climatici e inganni. Oltre 500 da Piacenza «Negli ultimi quattro anni gli effetti dei cambiamenti climatici hanno causato danni all'agricoltura per oltre 20 miliardi di euro, tra alluvioni al Nord – con l'Emilia Romagna nel 2023 tra le più drammatiche – e siccità al Sud». L'emergenza è al centro della mobilitazione Coldiretti a Bologna con cinquemila agricoltori riuniti alla Fiera insieme ai vertici dell'organizzazione e alle istituzioni. Presenti oltre 500 piacentini guidati dal direttore di Coldiretti Piacenza, Roberto Gallizioli.