Il Comprensivo di Fucecchio, che include scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ha registrato un aumento di iscrizioni, con 502 nuovi studenti quest’anno. L’istituto si conferma una realtà stabile e in espansione, attirando un numero crescente di famiglie della zona. La crescita si riflette nella composizione numerica complessiva degli iscritti, che si mantiene elevata e in aumento rispetto agli anni precedenti.

Un istituto solido il Comprensivo Fucecchio, la realtà che riunisce tutte le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado. Lo dicono i numeri. A partire dal prossimo mese di settembre, infatti, nei tredici plessi distribuiti tra il capoluogo e le frazioni si registreranno 502 nuovi iscritti, un numero che testimonia la fiducia delle famiglie nei confronti dell’offerta formativa proposta. La nota più positiva arriva dalla scuola primaria, come sottolinea la dirigente Angela Surace: "Avremo classi prime in tutti i plessi – spiega – compresi quelli più piccoli come la scuola Carlo Collodi di Querce e la Primo Maggio di Galleno, dove è prevista una nuova classe prima per ciascuna scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La scuola in numeri ll Comprensivo cresce: "502 nuovi iscritti"

