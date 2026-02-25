Focus sul mondo della scuola Il Checchi si consolida e cresce | 250 nuovi iscritti e 13 prime classi

Il Checchi ha registrato un aumento di iscrizioni, con 250 nuovi studenti e 13 prime classi, grazie alla qualità dell’offerta formativa e alla reputazione consolidata. La scuola ha attirato famiglie interessate a un percorso educativo solido e innovativo. Questo risultato dimostra la crescente fiducia nel suo modello didattico e la capacità di rispondere alle esigenze delle diverse comunità. La direzione si prepara a gestire un anno scolastico ancora più ricco di sfide.

© Lanazione.it - Focus sul mondo della scuola. Il Checchi si consolida e cresce: "250 nuovi iscritti e 13 prime classi"

Il Checchi a gonfie vele. Per il prossimo anno scolastico, si sono iscritti ben 250 studenti, un dato che conferma e consolida quello già molto positivo registrato nell'anno precedente. Un risultato tutt'altro che scontato, soprattutto se inserito nel contesto generale di calo demografico che interessa ormai da tempo il territorio. Questo significa che, a partire da settembre 2026, nei tre plessi del Checchi – viale Gramsci, via Padre Checchi e piazza Veneto – saranno attivate complessivamente 13 o 14 classi prime: due per l'indirizzo meccanico, una per il calzaturiero, due per il tecnico economico, una per il liceo scientifico tradizionale, due per il liceo sportivo, due per le scienze applicate, due per il linguistico e una (con possibilità di diventare due) per l'indirizzo moda.