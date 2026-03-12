Il giudice scarcera per errore tre detenuti per reati gravi Il risultato? Promosso dal Csm

Tre detenuti accusati di reati gravi, arrestati in una delle più rilevanti indagini economico-finanziarie degli ultimi anni, scarcerati con un provvedimento che la stessa giustizia disciplinare definirà frutto di un "errore macroscopico dovuto a grave e inescusabile negligenza". Eppure, nonostante questo, il magistrato protagonista della vicenda ha ottenuto dal solito Csm una valutazione di professionalità positiva. Il protagonista è un giudice del Tribunale di Salerno, ma all'epoca dei fatti in servizio a quello di Nocera Inferiore. La vicenda emerge da una recente delibera relativa alla sua valutazione di professionalità. Il magistrato, alla fine del 2018, aveva disposto la scarcerazione di tre imputati: Giuseppe Della Rocca, Renato Smimmo e Pasquale Formicola.