Libero il bimbo col cappello da coniglio usato dall’ICE come esca e il giudice che lo scarcera cita il Vangelo

Un giudice federale del Texas ha ordinato la liberazione di Liam Conejo Ramos, il bambino ecuadoriano di cinque anni, e di suo padre Adrian Conejo Arias. Sono stati tenuti in detenzione per diversi giorni, ma il giudice ha deciso che devono tornare a casa entro martedì. La decisione arriva dopo che il giudice ha citato il Vangelo durante l’udienza, facendo riferimento a valori di umanità e giustizia.

Un giudice federale del Texas ha deciso sabato scorso che Liam Conejo Ramos, bambino ecuadoriano di cinque anni, e suo padre Adrian Conejo Arias devono essere liberati entro martedì dal centro di detenzione dove si trovano. La decisione mette fine a una settimana drammatica che ha scosso l’opinione pubblica americana. Tutto è cominciato il 20 gennaio a Minneapolis, quando Liam è tornato dall’asilo. Gli agenti dell’ Immigration and Customs Enforcement (ICE) lo hanno fermato insieme al padre. Le fotografie che ritraggono il piccolo con il cappello blu a forma di coniglietto e lo zainetto di Spider-Man, circondato da agenti federali, sono diventate virali e si sono trasformate nel simbolo di una politica migratoria sempre più contestata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

