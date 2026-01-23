Arrestato il molestatore seriale Sette donne palpeggiate In carcere giovane irregolare

È stato arrestato un uomo, ritenuto molestatore seriale, responsabile di aver toccato sette donne mentre erano al lavoro. Il sospettato, un giovane irregolare, è stato posto in custodia cautelare. Le vittime sono state tutte avvicinate e molestate in contesti lavorativi, evidenziando la gravità e la ripetizione dei comportamenti. L'intera vicenda evidenzia l'importanza di segnalare e contrastare ogni forma di molestia.

Quasi tutte stavano lavorando quando lui le ha avvicinate e palpeggiate. In totale si tratta di sette donne. Il giovane sospettato di averle molestate, è stato bloccato mercoledì scorso dalla polizia non distante dai giardini Speyer. Si tratta di un 25enne di origine senegalese, irregolare, senza fissa dimora e con precedenti segnalazioni per fatti analoghi. Dopo uno degli episodi contestati, era stato rintracciato e accompagnato in questura per le procedure di rimpatrio: ma gli agenti non avevano potuto scortarlo al centro di permanenza in attesa del volo di ritorno in quanto ritenuto non idoneo al termine della visita medica effettuata da personale sanitario dell'ospedale di Ravenna.

