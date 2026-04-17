Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 aprile

Sabato 18 e domenica 19 aprile, alcune strade di Roma saranno chiuse a causa di eventi sportivi e manifestazioni. Per consentire lo svolgimento delle iniziative, sono state adottate modifiche alla viabilità e sono state interdette alcune strade al traffico durante il fine settimana. La circolazione sarà soggetta a variazioni in diverse zone della città, con indicazioni specifiche per i veicoli e i mezzi pubblici.

Sabato 18 e domenica 19 aprile Roma rappresenterà il palcoscenico per manifestazioni sportive e non. Per questo motivo sono state predisposte delle modifiche alla viabilità. Tra gli appuntamenti nel weekend il raduno di Harley Davidson alle terme di Caracalla e l'Appia Run. Ecco quindi una linea.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Le strade chiuse a Roma sabato 4 e domenica 5 aprile Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 aprileSabato 11 e domenica 12 aprile Roma sarà palcoscenico di diverse manifestazioni sportive e non solo che cambieranno la viabilità in città. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile; Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile; Festa della Polizia a piazza del Popolo, centro blindato: strade chiuse e divieti di sosta; Centro bloccato per giorni a Roma | Strade chiuse e divieti già dalla notte del 7 aprile. Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 aprileManifestazioni sportive e non solo modificheranno la circolazione nella Capitale per tutto il weekend. Ecco una guida utile per muoversi in città nel fine settimana ... romatoday.it Zelensky a Roma il 15 aprile: strade chiuse e viabilità modificata in CentroOggi Roma accoglierà il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky per una visita istituzionale. Un appuntamento di rilievo internazionale che avrà inevitabili ... funweek.it Ragazzo di 13 anni precipita dalla finestra e muore nella notte a Roma: in casa trovato un biglietto facebook Roma-Atalanta, la conferenza stampa di Gasperini LIVE #SkySport #Roma #Gasperini #RomaAtalanta #SerieA #SkySerieA x.com