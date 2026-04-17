Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 aprile

Da romatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 e domenica 19 aprile, alcune strade di Roma saranno chiuse a causa di eventi sportivi e manifestazioni. Per consentire lo svolgimento delle iniziative, sono state adottate modifiche alla viabilità e sono state interdette alcune strade al traffico durante il fine settimana. La circolazione sarà soggetta a variazioni in diverse zone della città, con indicazioni specifiche per i veicoli e i mezzi pubblici.

Sabato 18 e domenica 19 aprile Roma rappresenterà il palcoscenico per manifestazioni sportive e non. Per questo motivo sono state predisposte delle modifiche alla viabilità. Tra gli appuntamenti nel weekend il raduno di Harley Davidson alle terme di Caracalla e l'Appia Run. Ecco quindi una linea.🔗 Leggi su Romatoday.it

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