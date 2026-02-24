Giornata internazionale della donna | il Placentia Gospel Choir in concerto a Gazzola

Gazzola celebra la donna con la musica. Nella mattinata di martedì 24 febbraio, nella sala giunta della Provincia di Piacenza, il Comune di Gazzola ha ufficialmente presentato il concerto gospel "Oh happy woman" che domenica 8 marzo alle ore 16 nella piazza del Municipio vedrà esibirsi il noto "Placentia Gospel Choir" di Piacenza che proprio nel 2026 festeggia 20 anni di storia. Un evento promosso in occasione della Giornata internazionale della donna dall’amministrazione comunale di Gazzola con la collaborazione di Igc srl impresa sociale. Il concerto sarà però preceduto da altre due iniziative che avranno luogo nella mattinata: dalle ore 11 infatti, alla biblioteca comunale e sotto i portici di piazza Roma si terranno lo scambio di libri per grandi e piccini e l’iniziativa del "baratto" dedicata agli oggetti di casa che si tramandano nel tempo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

