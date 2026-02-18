Quest’inverno scegli l’energia con più vantaggi con la nuova offerta Enel luce e gas
Enel ha lanciato una nuova offerta per l’inverno, perché vuole aiutare le famiglie a risparmiare sulle bollette di luce e gas. La proposta offre prezzi fissi per due anni, con uno sconto del 22% sulla componente energia e del 36% sul gas naturale. Inoltre, chi aderisce riceve un bonus di 200 euro direttamente in bolletta. Una famiglia di Milano ha già sottoscritto questa promozione, sperando di contenere i costi durante i mesi più freddi.
L’offerta di Enel con prezzi bloccati per 2 anni, scontati al 22% sulla componente energia e del 36% sulla materia prima gas e che prevede 200€ di bonus in bolletta. Spesso ci ritroviamo a fare i conti con la volatilità dei mercati e con la variabilità dei prezzi della componente energia e della materia prima gas. Da oggi però ci sono le Promo Web Luce e Gas di Enel, le nuove offerte con fatturazione mensile e le seguenti condizioni economiche: - componente energia, fissa per 2 anni, scontata al 22% (da 0,174€kWh a 0,135€kWh ) e CCV (Corrispettivo di Commercializzazione e Vendita luce) a 12€PODmese - materia prima gas, fissa per 2 anni, scontata al 36% da (0,600€Smc a 0,382€Smc ) e con CCV (Corrispettivo di Commercializzazione e Vendita gas) di 12€PDRmese - Bonus di 200€ in bolletta - +20€ di bonus se usi il codice promo WINTERGAS In più se sei cliente luce e gas, puoi passare a Enel anche per la fibra a soli 17,90€ al mese per 36 mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Bollette: Governo pronto un nuovo decreto energia con 2,5-3 mld € per calmierare luce e gas. Focus su bonus e costi.Il governo italiano è al lavoro su un nuovo decreto energia che punta a stanziare tra 2,5 e 3 miliardi di euro.
Firenze, truffe sui contratti luce e gas: Enel e Carabinieri spiegano come difendersiIl 10 dicembre 2025 a Firenze, Enel e Carabinieri terranno un incontro pubblico presso lo Store di via Corridoni 37, dedicato alla diffusione di strumenti e consigli utili per prevenire e riconoscere le truffe sui contratti di luce e gas.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
