Recentemente sui social si diffonde un video che mette in evidenza come le vere amiche condividano anche le faccende quotidiane, come fare la spesa o andare a ballare. La frase sottolinea la differenza tra le amicizie superficiali e quelle più profonde, che coinvolgono anche attività pratiche e routine. Questa tendenza si sta diffondendo tra le giovani generazioni, che condividono momenti di vita quotidiana con persone di fiducia.

“Con le amiche si va a ballare, con le vere amiche si fanno le commissioni”, lo leggiamo nei video su TikTok ma è una realtà che stiamo iniziando a vivere anche noi. Condividere momenti di quotidianità con le nostre persone del cuore non è più noioso. R afforza l’amicizia e permette di godersi le piccole incombenze, diventando quasi un’uscita. Dalle serate fuori al supermercato: le commissioni con le amiche. Crescere spaventa un po’ tutte noi: l’infinita burocrazia e i nuovi impegni che prima non pensavamo neanche di avere. Un mondo nuovo che, se affrontato da sole, fa paura. Svolgere le commissioni con le amiche è il nostro modo di rendere le attività quotidiane divertenti e leggere.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Con le vere amiche si fa la spesa”, perché ci piacciono le commissioni insieme

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