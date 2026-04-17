Con le vere amiche si fa la spesa perché ci piacciono le commissioni insieme
Recentemente sui social si diffonde un video che mette in evidenza come le vere amiche condividano anche le faccende quotidiane, come fare la spesa o andare a ballare. La frase sottolinea la differenza tra le amicizie superficiali e quelle più profonde, che coinvolgono anche attività pratiche e routine. Questa tendenza si sta diffondendo tra le giovani generazioni, che condividono momenti di vita quotidiana con persone di fiducia.
“Con le amiche si va a ballare, con le vere amiche si fanno le commissioni”, lo leggiamo nei video su TikTok ma è una realtà che stiamo iniziando a vivere anche noi. Condividere momenti di quotidianità con le nostre persone del cuore non è più noioso. R afforza l’amicizia e permette di godersi le piccole incombenze, diventando quasi un’uscita. Dalle serate fuori al supermercato: le commissioni con le amiche. Crescere spaventa un po’ tutte noi: l’infinita burocrazia e i nuovi impegni che prima non pensavamo neanche di avere. Un mondo nuovo che, se affrontato da sole, fa paura. Svolgere le commissioni con le amiche è il nostro modo di rendere le attività quotidiane divertenti e leggere.🔗 Leggi su Dilei.it
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