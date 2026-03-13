Manuela Arcuri la pesante verità sul marito | Le mie amiche ci hanno provato con lui Con me era sparito il desiderio

Manuela Arcuri ha rivelato che alcune sue amiche avevano cercato di avvicinarsi al marito, mentre con lei il desiderio era scomparso. La cantante ha raccontato che la relazione non si limitava a tradimenti, contrariamente a quanto si era ipotizzato in passato sui social. La sua intervista si concentra su aspetti personali della vita di coppia che avevano mantenuto riserbo fino a ora.

La coppia ha un figlio, Mattia, nato 12 anni fa. A marzo l'annuncio di rottura da parte dell'attrice Non era (solo) una storia di corna. O almeno non nel senso in cui molti l'avevano interpretata quando, mesi fa, Manuela Arcuri pubblicò su Instagram uno sfogo amaro sul tema dei tradimenti. Dopo quella frase, e dopo le parole pronunciate poi a Verissimo davanti a Silvia Toffanin, il sospetto era diventato quasi automatico: il matrimonio finito, il post sui tradimenti, l'idea che l'ex marito Giovanni Di Francesco l'avesse ferita con un'infedeltà. Nell'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Arcuri rimette in ordine i pezzi e sposta il bersaglio.