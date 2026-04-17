Con l’arrivo della prossima estate, molti si chiedono se conviene ancora stipulare assicurazioni per i viaggi, considerando l’incertezza legata ai conflitti in corso. Alcuni esperti affermano che le coperture tradizionali potrebbero non coprire adeguatamente i rischi legati a eventuali interruzioni o cancellazioni causate da situazioni di guerra. La decisione di sottoscrivere una polizza dipende quindi dalle specifiche condizioni e dalle coperture offerte dalle compagnie assicurative.

La guerra in Medio Oriente e la conseguente scarsità di jet fuel – come si chiama tecnicamente il carburante per aerei, che è diverso dalla benzina o dal gasolio – ha creato una certa apprensione per la possibilità del settore di continuare a garantire lo stesso numero di voli di sempre. È possibile che si arriverà a una situazione di razionamento, per cui il carburante sarà garantito prima ai voli essenziali (sanitari e militari, per esempio) e poi a quelli di linea, che inevitabilmente subiranno cancellazioni. E siccome il grosso dei disagi – finora circoscritti ai paesi asiatici, ma in arrivo pure in Europa – potrebbero iniziare da maggio in poi e dunque interessare i mesi estivi, c’è da chiedersi cosa fare con le vacanze già prenotate o che si vogliono prenotare, visto il rischio di perdere soldi in caso di cancellazione del volo.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Con la guerra conviene fare le assicurazioni sui viaggi?

Notizie correlate

Guidare bene conviene. Sconti da Sara AssicurazioniSara Assicurazioni, compagnia Ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, da sempre guarda al futuro, facendo di innovazione, sostenibilità e sicurezza...

Viaggi, aumentano i rischi. Assicurazioni in fuga. E c’è chi non prenota i voliOltre 14mila euro di perdita media per ogni agenzia di viaggi nelle prime settimane dall’inizio del conflitto in Iran.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Guerra in Medio Oriente e viaggi: prenotare le vacanze ora è rischioso? Cosa fare se il volo viene cancellato?; Guerra, chi tra Italia e Usa dipende di più dallo Stretto di Hormuz?; È finito il periodo d’oro dell’oro?; Fare pace in Iran conviene a tutti.

Con la guerra conviene fare le assicurazioni sui viaggi?Non è detto, in un periodo – la prossima estate – in cui probabilmente ci sarà carenza di carburante per aerei ... ilpost.it

Guerra in Medio Oriente e viaggi: prenotare le vacanze ora è rischioso? Cosa fare se il volo viene cancellato?Cancellazioni, rincari e incertezza: cosa cambia per chi vola in questo scenario di guerra e come organizzare un viaggio oggi ... vanityfair.it

Se la guerra non conviene e se ne paghiamo noi le conseguenze, meglio ricercare la pace! #vannacci #futuronazionale #guerra facebook

Il prezzo del carburante per aerei è più che raddoppiato nelle ultime settimane con la guerra in Iran. Le compagnie alzano tariffe e sovrapprezzi: conviene comprare ora o aspettare l.euronews.com/A1fy x.com