Con la guerra conviene fare le assicurazioni sui viaggi?
Con l’arrivo della prossima estate, molti si chiedono se conviene ancora stipulare assicurazioni per i viaggi, considerando l’incertezza legata ai conflitti in corso. Alcuni esperti affermano che le coperture tradizionali potrebbero non coprire adeguatamente i rischi legati a eventuali interruzioni o cancellazioni causate da situazioni di guerra. La decisione di sottoscrivere una polizza dipende quindi dalle specifiche condizioni e dalle coperture offerte dalle compagnie assicurative.
La guerra in Medio Oriente e la conseguente scarsità di jet fuel – come si chiama tecnicamente il carburante per aerei, che è diverso dalla benzina o dal gasolio – ha creato una certa apprensione per la possibilità del settore di continuare a garantire lo stesso numero di voli di sempre. È possibile che si arriverà a una situazione di razionamento, per cui il carburante sarà garantito prima ai voli essenziali (sanitari e militari, per esempio) e poi a quelli di linea, che inevitabilmente subiranno cancellazioni. E siccome il grosso dei disagi – finora circoscritti ai paesi asiatici, ma in arrivo pure in Europa – potrebbero iniziare da maggio in poi e dunque interessare i mesi estivi, c’è da chiedersi cosa fare con le vacanze già prenotate o che si vogliono prenotare, visto il rischio di perdere soldi in caso di cancellazione del volo.🔗 Leggi su Ilpost.it
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