Guidare in sicurezza è importante. Con Sara Assicurazioni, compagnia Ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, puoi usufruire di sconti dedicati alle polizze auto. La nostra attenzione si concentra su innovazione, sostenibilità e sicurezza stradale, per offrire soluzioni affidabili e vantaggiose. Scopri come proteggere il tuo veicolo e risparmiare, scegliendo un’assicurazione che mette al primo posto il tuo benessere e quello di tutti gli automobilisti.

Sara Assicurazioni, compagnia Ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, da sempre guarda al futuro, facendo di innovazione, sostenibilità e sicurezza stradale i punti cardine delle sue proposte assicurative. "Attraverso tecnologie innovative e una gamma completa di prodotti e tutele, Sara ha costruito un vero e proprio ecosistema della mobilità che risponde alle esigenze di sicurezza di tutti gli utenti della strada in modo personalizzato, flessibile e offrendo al tempo stesso importanti opportunità di risparmio", sottolinea Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Experience. Un esempio è Guido Bene, la polizza auto comportamentale che premia uno stile di guida virtuoso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guidare bene conviene. Sconti da Sara Assicurazioni

Leggi anche: Assicurazioni obbligatoria per sciare in montagna, quale conviene di più

Leggi anche: ’Learn-Ride-Enjoy e...’. Guidare bene e meglio. L’Università della FMI

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Guidare bene conviene. Sconti da Sara Assicurazioni; Nuovo Isee 2026, cambia il calcolo: con lo sdoppiamento arriva lo sconto su casa, bonus e figli.

Guidare bene conviene. Sconti da Sara AssicurazioniSara Assicurazioni, compagnia Ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, da sempre guarda al futuro, facendo di innovazione, sostenibilità e sicurezza stradale ... quotidiano.net

Il GVV di Avezzano lavora bene perché si lascia guidare da San Vincenzo De Paoli e Santa Luisa De Marillac che vigilano affinché tutto proceda per il meglio. Giornate di lavoro intenso per chiudere il 2025 e iniziare il 2026 con uno stile di Vita che si fa Carità - facebook.com facebook