Le prime settimane di conflitto in Iran hanno portato a una diminuzione delle prenotazioni di voli e a un aumento dei rischi associati ai viaggi. Le agenzie di viaggi hanno subito perdite medie di oltre 14.000 euro ciascuna, evidenziando un calo delle prenotazioni e un allontanamento da alcune destinazioni. Contestualmente, alcune persone hanno scelto di non prenotare più voli, preferendo evitare potenziali rischi legati ai viaggi internazionali.

Oltre 14mila euro di perdita media per ogni agenzia di viaggi nelle prime settimane dall’inizio del conflitto in Iran. È quanto emerge da un’indagine di Assoviaggi Confesercenti, realizzata dal Centro studi turistici di Firenze su un campione di 681 attività. Nei prossimi tre mesi, rispetto allo scorso anno, la stima è quella di un calo delle prenotazioni intorno al 20 per cento. "A livello locale ci difendiamo, ma una flessione è inevitabile – spiega Lorenzo Saccardi, presidente Assoviaggi Firenze e titolare dell’agenzia Mugeltravel –. Il turismo sta reggendo, però cresce il timore per alcune destinazioni e questo incide sulle scelte. Non solo le aree di conflitto, ma anche mète come gli Stati Uniti risentono di un clima meno favorevole". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viaggi, aumentano i rischi. Assicurazioni in fuga. E c’è chi non prenota i voli

Gemini screen automation ordina automaticamente e prenota viaggi su androidfonti interne indicano nuove direzioni per Google, che punta a far interagire Gemini con gli smartphone Android attraverso un sistema di automazione...

Leggi anche: Auto sempre più care, aumentano prezzi, assicurazioni e costi di manutenzione

Preparativi per un Viaggio Overland: Tutto su Assicurazione Sanitaria e Carnet de Passage en Douane

Temi più discussi: Troppe guerre nei cieli, aumentano i rischi per viaggiatori e piloti; Viaggi, aumentano i rischi. Assicurazioni in fuga. E c’è chi non prenota i voli; Viaggi e vacanze, gli aumenti e le alternative: come viaggiare sicuri e risparmiare. I nodi rimborsi; Viaggi estivi a rischio: tra giugno e agosto potrebbe essere cancellato il 5/10% dei voli. Ecco come tutelarsi.

Troppe guerre nei cieli, aumentano i rischi per viaggiatori e pilotiSecondo l’EASA i corridoi di volo si restringono e i droni si diffondono sempre di più. Si rimodella lo spazio aereo a causa della congestione delle rotte tra ... repubblica.it

I viaggi in Cina crescono del 7% durante le festività del Qing Ming, Morgan Stanley plaude alla crescita stabileI viaggi in Cina crescono del 7% durante le festività del Qing Ming, Morgan Stanley plaude alla crescita stabile ... it.investing.com

viaggio lungo buongiorno a tutti, scrivo su questo gruppo per chiedervi dei pareri. quest’estate partirò per un viaggio di 25 giorni che includerà l’australia, il giappone e come ultima tappa abu dhabi. la prenotazione e organizzazione del viaggio la sto gestendo - facebook.com facebook

#Tg2000 - Germania, serve ok esercito per lunghi viaggi esteri degli uomini in età di leva #7aprile #Tv2000 #Germania #LevaMilitare @tg2000it x.com