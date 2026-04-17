La Comunità Lautari, attiva dal 1992, si distingue come un esempio di integrazione e solidarietà nel panorama italiano. Fondata per promuovere attività artistiche e sociali, ha accolto persone provenienti da diverse provenienze, offrendo loro un punto di riferimento stabile. Nel tempo, ha sviluppato progetti legati alla musica, all’arte e all’inclusione, attirando l’attenzione per il suo approccio solidale e pratico.

In un panorama sociale segnato da emergenze sempre più complesse, la Comunità Lautari rappresenta un modello unico in Italia di accoglienza e rinascita. Fondata nel 1992 e guidata oggi con passione dal presidente Andrea Bonomelli, questa realtà ha saputo coniugare la struttura di una grande famiglia con l'efficienza di un sistema pedagogico all'avanguardia. Attraverso l'intervista che segue, scopriamo come il lavoro, lo sport e una totale indipendenza economica si trasformino in strumenti concreti per restituire dignità e autonomia a chi ha perso la propria libertà a causa delle dipendenze. Un racconto di fatica, disciplina e speranza, radicato nella sede centrale di Pozzolengo e diffuso su tutto il territorio nazionale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comunità Lautari, dal 1992 una grande famiglia che trasforma il lavoro in libertà

Notizie correlate

Una grande famiglia di storie: l’editoria come comunità che cresce nel tempoCi sono storie editoriali che non si raccontano soltanto con i numeri, ma con il tempo che le ha attraversate, con le persone che le hanno rese...

Leggi anche: Una vita tra lavoro, famiglia e comunità: Borgo Rivo dice addio a Floriano Natalini