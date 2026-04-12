Una grande famiglia di storie | l’editoria come comunità che cresce nel tempo

L’editoria si presenta come un insieme di storie fatte di persone e di tempi che si intrecciano, andando oltre i dati e le cifre. Le vicende di questa comunità si sviluppano attraverso il passare degli anni, con progetti che nascono nel silenzio e si consolidano grazie all’impegno di chi le ha pensate e realizzate. Sono narrazioni che si raccontano nel continuo fluire delle esperienze condivise e nei successi costruiti nel tempo.

Ci sono storie editoriali che non si raccontano soltanto con i numeri, ma con il tempo che le ha attraversate, con le persone che le hanno rese possibili e con le idee che, nel silenzio iniziale, hanno saputo diventare progetto condiviso. Fast News Platform si avvicina oggi a un traguardo simbolico: il milione di visite. Un risultato che non rappresenta soltanto un dato statistico, ma il segno di un percorso lungo, complesso e profondamente umano, nato all’interno di una visione editoriale più ampia che affonda le sue radici in La Prima Pagina. Era il 2008 quando prese forma l’idea di un passaggio decisivo: trasformare una rivista cartacea mensile in un quotidiano online.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Una grande famiglia di storie: l’editoria come comunità che cresce nel tempo “35 anni Aipd Catania - Una storia che cresce nel tempo”Con il patrocinio del Comune di Catania, l’Associazione Italiana Persone Down-sezione provincia di Catania festeggia 35 anni di impegno sul... Una comunità che cresce grazie alle donne, Verona e Veneto per l'8 marzoDai dati economici sull’occupazione alle iniziative in provincia, il territorio riconosce il valore fondamentale della componente femminile nella...