Giorno della Memoria a Napoli la Comunità ebraica assente alle iniziative del Comune

In occasione del Giorno della Memoria, a Napoli si registra l’assenza della Comunità ebraica alle iniziative promosse dal Comune. Questa scelta evidenzia una significativa distanza tra le istituzioni e la comunità, suscitando riflessioni sulla partecipazione e sul ruolo delle diverse realtà nel ricordo storico.

Oggi, la Comunità ebraica di Napoli non ha partecipato alle iniziative intraprese dal Comune per il Giorno della Memoria 2026.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Giornata della memoria dell'Olocausto: assente la comunità ebraica

La città di Napoli ha commemorato le vittime napoletane dell'Olocausto, sottolineando l'importanza di preservare la memoria storica e promuovere la sensibilità su questo tragico capitolo del passato.

Giorno della Memoria: a Taurianova Comunità ebraica e assessore Micheli

Il Comune di Taurianova organizza un incontro per il Giorno della Memoria, previsto mercoledì 28 gennaio, coinvolgendo la comunità ebraica e le scolaresche locali.

