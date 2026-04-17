Comunicato Stampa | Riapre il Parco Internazionale di Scultura di Villa Fürstenberg

Il Parco Internazionale di Scultura di Villa Fürstenberg riapre al pubblico. La struttura, che ospita opere di artisti provenienti da diversi paesi, era stata chiusa temporaneamente per lavori di ristrutturazione. La riapertura è stata annunciata con un evento a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e del settore culturale. La villa e il parco sono accessibili da oggi ai visitatori, che potranno ammirare le sculture all’aperto e visitare le aree interne restaurate.

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