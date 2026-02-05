Comunicato Stampa | Ottava edizione concorso musicale internazionale ‘Città di Belluno'

Questa mattina a Belluno è stata presentata l’ottava edizione del concorso musicale internazionale ‘Città di Belluno’. La conferenza stampa è stata aperta dal consigliere regionale Claudio Borgia, rappresentante di Fratelli d’Italia, che ha illustrato i dettagli dell’evento. La promozione e l’organizzazione sono state portate avanti dalla consigliere regionale bellunese Silvia Calligaro, sempre di FdI. La manifestazione si svolgerà nei prossimi mesi e vedrà partecipanti da diversi paesi.

La presentazione è stata introdotta dal consigliere regionale Claudio Borgia, Capogruppo di Fratelli d'Italia, ed è stata promossa e voluta dal consigliere regionale bellunese Silvia Calligaro (FdI). Sono intervenuti anche: Raffaele Addamiano, assessore alla Cultura del Comune di Belluno; Manuela Selvestrel, presidente dell'associazione ‘Gocce di Sole Aps', responsabile organizzativa del concorso; il Maestro Andrea Moro, direttore artistico del concorso. L'iniziativa è promossa dall'associazione di promozione sociale ‘Gocce di Sole', in collaborazione con il Comune di Belluno. L'evento rappresenta una preziosa opportunità per la promozione dei giovani talenti musicali, dai 6 ai 35 anni, e per lo sviluppo socioeconomico del territorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Ottava edizione concorso musicale internazionale ‘Città di Belluno' Approfondimenti su Belluno Concorso Al via la XXI edizione del Festival Musicale Internazionale a Casa Bruschi Questa mattina ad Arezzo si è aperta la XXI edizione del Festival Musicale Internazionale. Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; INIZIA A TANGERI DOMENICA 11 GENNAIO IL TOUR 2026 DI SUONO ITALIANO Il tour 2026 di Suono Italiano prenderà il via a Tangers domenica 11 gennaio, portando in scena una selezione rappresentativa della musica italiana. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Belluno Concorso Argomenti discussi: GIANMARCO TAMBERI FA VOLARE UDINJUMP. LA PRESENTAZIONE DELLA GARA IN SALONE DEL POPOLO; Colle di Val d’Elsa all’International Youth for Peace Forum 2026 di Como; VIII Congresso Nazionale SIROE — Italiano; Tujiko Noriko in concerto nella Sala del Paradiso del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. Un appuntamento della rassegna Disconnect. Comunicato Stampa: Ottava edizione concorso musicale internazionale ‘Città di Belluno'La presentazione è stata introdotta dal consigliere regionale Claudio Borgia, Capogruppo di Fratelli d'Italia, ed è stata promossa e voluta dal ... iltempo.it L’ottava edizione del concorso letterario… oltre i confini dello spazioTorna l’appuntamento di Milano-Bicocca dedicato agli aspiranti scrittori della comunità accademica ma aperto anche a tutta la cittadinanza. Quest’anno il tema scelto è l’esplorazione nello spazio e il ... adnkronos.com Comunicato stampa. La sezione di Trani del Partito Socialista Italiano, nell'esprimere apprezzamento per l'imminente completamento e inaugurazione del parcheggio sotterraneo... Leggi l'articolo facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.