Il commento di un ex presidente statunitense ha suscitato reazioni particolarmente dure, con accuse rivolte all'Italia riguardo alla sua presenza o supporto in alcune questioni internazionali. Un rappresentante regionale ha commentato sull'importanza di mantenere rapporti di parità tra alleati e non di subalternità, richiamando l'attenzione sulla necessità che l'Europa si faccia sentire di più in ambito globale. Le dichiarazioni di Trump e le risposte italiane hanno attirato l'attenzione dei media.

(Arv) Venezia, 17 aprile 2026 - “Le nuove parole di Donald Trump contro l'Italia segnano un salto di tono che non può essere sottovalutato. Dire che ‘l'Italia non c'è stata per noi, noi non ci saremo per loro' è un modo sbagliato di concepire il rapporto tra due Paesi amici e alleati, uniti da una storia troppo profonda per essere ridotta a una partita di dare e avere”, dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Roma, finiti gli scavi alla Casa del Jazz. Giannini: “Nessun mistero.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Trump: “L'Italia non c'è stata per noi”. Zaia: “Alleati, non subalterni. Ora Europa si alzi"

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