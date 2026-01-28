Comunicato Stampa | CRV - Presidente Zaia | Università di Padova tra le migliori in Europa

L'Università di Padova si conferma una delle migliori in Europa, secondo il presidente Zaia. La scuola si distingue anche come la più sostenibile in Italia. Zaia ha commentato la sua posizione di rilievo, sottolineando i risultati ottenuti nel settore della sostenibilità. La notizia arriva mentre l’ateneo continua a crescere e ad attrarre studenti da tutta Europa.

(Arv) Venezia, 28 gennaio 2026 - “L'Università di Padova si conferma tra le migliori realtà accademiche d'Europa e la prima classificata in Italia sulla sostenibilità. È un risultato che ci rende orgogliosi e che, al di là del ranking, ha un significato istituzionale molto chiaro: il Veneto ha un grande asset strategico di sviluppo, capace di generare ancor più valore economico, innovazione e reputazione internazionale”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

