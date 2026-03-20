Comune di Solofra | tre avvisi di garanzia per falso ideologico e danno erariale ma la lista potrebbe aumentare

Il Comune di Solofra ha emesso tre avvisi di garanzia per falso ideologico e danno erariale. Le indagini riguardano presunte irregolarità amministrative, e al momento non si esclude che il numero di avvisi possa crescere man mano che le verifiche proseguono. La questione coinvolge aspetti sia di natura politica che legale, senza ulteriori dettagli al momento disponibili.

Tempo di lettura: 2 minuti Si lotta su due campi: quello politico e quello della legge. Non è un momento facile per l’amministrazione Moretti che è impegnata nella corsa contro il tempo per cercare di appianare le divergenze emerse negli ultimi mesi in seno alla maggioranza che hanno condotto alla mancata approvazione del bilancio di previsione. L’anticamera della sfiducia e della caduta, per dirla in poche parole. I tempi si stringono, una ventina di giorni per rimettere in piedi la maggioranza, il 2 aprile la scadenza istituzionale imposta dal Prefetto, e proseguire ma il vento che spira è di burrasca, insomma si tratta di una stagione che è prossima alla chiusura, a meno di clamorosi colpi di coda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comune di Solofra: tre avvisi di garanzia per falso ideologico e danno erariale, ma la lista potrebbe aumentare Articoli correlati Firenze, “Cubo nero”: scattano due avvisi di garanzia per falso ideologicoFIRENZE – Due membri della commissione paesaggistica di Firenze sono indagati nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Firenze condotta da Guardia... Leggi anche: Firenze, cubo nero: i primi indagati. Scattano due avvisi di garanzia. L’accusa: “Falso ideologico” Una selezione di notizie su Comune di Solofra tre avvisi di... Temi più discussi: Solofra, crisi al Comune: la giunta Moretti alla prova decisiva sul bilancio; Solofra: la crisi incombe, il sindaco convoca i consiglieri per l’esame del bilancio bocciato; Calcio. Il punto sull’Eccellenza: vincono Ebolitana 1^ e Battipagliese 3^, pareggia l’Apice 2^; Montoro: dal gruppo consiliare Montoro Democratica le prime proposte pubbliche di modifica del PUC. Un piano di rientro decennale per salvare la Solofra ServiziNella sede municipale di Palazzo Orsini si lavora al piano di rientro della Solofra Servizi. La società interamente pubblica candidata dal Comune di Solofra alla salvaguardia del servizio idrico ... ilmattino.it Per salvare Solofra Servizi dal comune 150 mila euro ma dopo il sì del tribunalePer la Solofra Servizi in piena crisi si prova la strada del concordato in continuità. L’obiettivo è arrivare a fine anno alla presentazione in Tribunale del concordato in continuità. Per salvare la ... ilmattino.it Moretti prova a rimettere in carreggiata il bilancio di previsione del comune di Solofra. Dopo lo stop in consiglio, il sindaco ha convocato a palazzo Orsini una riunione ristretta con i revisori dei conti per rivedere le voci più controverse. Sotto esame finiscono du - facebook.com facebook