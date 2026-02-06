Andavano a uccidere civili per svago a Sarajevo | sale a cinque il numero degli indagati tra cui un milanese

La procura di Milano ha aperto un fascicolo su un gruppo di persone sospettate di aver ucciso civili a Sarajevo per divertimento. Ora sono cinque gli indagati, tra cui anche un uomo residente a Milano. Le indagini sono in corso e l'elenco si allunga.

Nell'inchiesta "Safari umani" coordinata dalla Procura di Milano, l'elenco degli indagati si sta allungando. Altre quattro persone sarebbero state inserite nel registro degli indagati, tra cui un milanese. L'inchiesta fa luce su quanti pagavano per andare a uccidere anche donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il 1992 e il 1995. L'uomo indagato è un 80enne, ex autotrasportatore, residente in provincia di Pordenone

