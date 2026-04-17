Al Comune di Benevento si apre una nuova fase nelle relazioni sindacali, dopo mesi di tensioni e contenziosi che hanno caratterizzato l’ambiente interno dell’ente. Recentemente, la FP CGIL ha incontrato il nuovo dirigente, chiedendo la creazione di una sala sindacale dedicata a Salvatore Candileno. La richiesta è stata comunicata ufficialmente e segna un passo importante nel rapporto tra le rappresentanze sindacali e l’amministrazione comunale.

Tempo di lettura: 3 minuti Si apre una nuova fase nelle relazioni sindacali al Comune di Benevento, dopo mesi segnati da tensioni, contenziosi e vicende che hanno inciso profondamente sul clima interno all’ente. A rivendicarlo è la FP CGIL, che dopo l’assemblea dei lavoratori, dei delegati RSU e del comitato direttivo tenutasi il 15 aprile nel salone “G. Di Vittorio”, ha depositato una nota ufficiale indirizzata al nuovo dirigente del personale, indicando una serie di priorità ritenute non più rinviabili. Il sindacato parla apertamente della necessità di “voltare pagina” rispetto a una stagione che definisce segnata da conflitti e ombre, richiamando anche le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ufficio personale del Comune, con l’arresto e le successive dimissioni del dirigente ex articolo 110 Santamaria.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comune di Benevento, la FP CGIL al nuovo dirigente: “Una sala sindacale dedicata a Salvatore Candileno”

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