Comunali la scossa di Aiello | Serve un cambio netto così non si vince

In vista delle prossime elezioni comunali, il panorama politico a Bologna si anima con dichiarazioni e tensioni tra le parti. Il sindaco attuale si prepara alla riconferma, mentre il centrodestra locale sta affrontando un momento di riflessione interna. Una figura politica ha affermato che è necessario un cambiamento deciso per poter ottenere risultati significativi. La campagna elettorale si avvicina e le dinamiche tra le forze politiche continuano a evolversi.

Mentre il sindaco Matteo Lepore scalda i motori per la riconferma alle comunali del prossimo anno, il centrodestra bolognese si ritrova nel mezzo di un’analisi interna. A rompere gli indugi è Daniele Aiello, responsabile nazionale di Forza Italia Giovani, che lancia un monito ai partner di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Elezioni comunali, Guardiagrele per tutti: "Sì a una sola lista di centrosinistra, ma serve un taglio netto col passato"Una riflessione e un invito a “un taglio con il passato” arriva dal gruppo Guardiagrele per tutti, in vista delle elezioni comunali in programma fra... Piazza Cittadella: alberi abbattuti e fiducia rotta, serve un cambio nettoIl dibattito sulla riqualificazione di Piazza Cittadella a Bologna si è acceso in occasione del primo incontro dedicato al percorso partecipativo,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Due scosse di terremoto ai Campi Flegrei oggi 7 aprile, avvertite anche a Napoli; Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4; Molfetta, terremoto nel Pd: si dimette il segretario cittadino. Il no del circolo locale alla candidatura di Minervini; Terni, l’accusa di Patalocco (Pd): Sui temi dello sviluppo il Comune di terni è in ritardo, serve una scossa. Terremoto oggi a Udine, doppia scossa di magnitudo 3.1 e 3.0 con epicentro a Verzegnis e PreoneLa scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione locale nei comuni nel nord Friuli Venezia Giulia come Gemona ma al momento fortunatamente ... fanpage.it La terra trema ancora. Nuova scossa sui nostri monti. Attimi di paura, nessun dannoUna scossa di terremoto di magnitudo 2.6 ha interessato nella mattinata di ieri la nostra Montagna, con epicentro nel territorio di Sambuca Pistoiese a una profondità di circa dieci chilometri. lanazione.it Tribune per le elezioni comunali di Reggio del 24 e 25 maggio 2026. Sono stati invitati i rappresentanti dei gruppi politici presenti in Consiglio. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/04/tribune-elettorali-per-le-elezioni-comunali-del-24-e-25-maggio-20 - facebook.com facebook