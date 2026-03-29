Piazza Cittadella | alberi abbattuti e fiducia rotta serve un cambio netto

A Bologna, il primo incontro dedicato al percorso partecipativo per la riqualificazione di Piazza Cittadella ha visto il Circolo di Legambiente esprimersi sulla questione. Durante l’evento, si è parlato degli alberi abbattuti e della fiducia tra cittadini e amministrazione, che risulta compromessa. La discussione si concentra ora sulla necessità di un intervento che risolva le criticità emerse.

Il dibattito sulla riqualificazione di Piazza Cittadella a Bologna si è acceso in occasione del primo incontro dedicato al percorso partecipativo, dove il Circolo di Legambiente ha espresso la sua posizione. La presenza dell’associazione non va letta come una semplice adesione acritica alle nuove proposte amministrative, ma come un atto di responsabilità civica verso i residenti e il territorio. L’intervento punta a smontare l’idea che la partecipazione possa essere solo una formalità burocratica, sottolineando invece la necessità di ricostruire un rapporto di fiducia spezzato da scelte passate. La situazione attuale della piazza è descritta come una ferita aperta per la città: un luogo stravolto e sospeso in un tempo indefinito, risultato di decisioni prese senza ascolto adeguato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piazza Cittadella: alberi abbattuti e fiducia rotta, serve un cambio netto Articoli correlati Alberi abbattuti "senza spiegazione" in piazza Carlo Gentile, Wwf Foggia: "Chiarimenti urgenti e trasparenza"Dieci alberi, tra cui esemplari di Ginkgo biloba sono stati abbattuti negli scorsi giorni, in Piazza Carlo Gentile a Foggia. Zaia: Basta insulti, serve subito il cambio di rotta per le riformeLuca Zaia, ex presidente del Veneto, ha lanciato un appello alla calma dopo toni esasperati che hanno coinvolto diverse parti. Aggiornamenti e notizie su Piazza Cittadella Discussioni sull' argomento Alberi tagliati per fare spazio al nuovo parcheggio, scoppia la polemica: Un patrimonio verde non si ricostruisce in pochi anni; Cittadella della giustizia, tagliato il nastro del secondo lotto. Brugnaro: Progetto virtuoso di efficientamento. Piazza Cittadella, l’Amministrazione prosegue il confronto: nuovi incontri con residenti, scuole e commerciantiÈ iniziato nella serata di venerdì 27 marzo il percorso partecipativo dedicato al futuro di piazza Cittadella, con la passeggiata di quartiere e il successivo momento di confronto pubblico nella ex ch ... ilpiacenza.it Piazza Cittadella, inizia il percorso di partecipazione. Il 27 aprile si torna in consiglioPiazza Cittadella, si ricomincia da capo. Almeno questa è l'intenzione dell'amministrazione Tarasconi, che ha affidato ad Arcadis, azienda internazionale ... piacenzasera.it Avviato il percorso partecipativo coi cittadini su piazza Cittadella, con alcune proposte per renderla vivibile e frequentata - facebook.com facebook