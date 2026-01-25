Elezioni comunali Guardiagrele per tutti | Sì a una sola lista di centrosinistra ma serve un taglio netto col passato

In vista delle prossime elezioni comunali a Guardiagrele, il gruppo Guardiagrele per tutti invita a un rinnovamento reale, proponendo una sola lista di centrosinistra e un deciso distacco dal passato. Questa riflessione nasce dall’esigenza di superare tensioni e divisioni, puntando a un percorso condiviso per il futuro del paese. Un invito a ricostruire un’identità unitaria, basata su obiettivi concreti e una progettualità chiara.

Una riflessione e un invito a “un taglio con il passato” arriva dal gruppo Guardiagrele per tutti, in vista delle elezioni comunali in programma fra pochi mesi, fra accuse e veleni con ex alleati ed esponenti del centrosinistra. Una riflessione sullo stato attuale affidata a una nota stampa, che.🔗 Leggi su Chietitoday.it Elezioni comunali. Marino compatta il tavolo del centrosinistra: “Ora una nuova fase per la città”In vista delle prossime elezioni comunali, Marino ha convocato un tavolo di confronto del centrosinistra, sottolineando l'importanza di affrontare i temi principali della città. Elezioni provinciali, summit nel centrosinistra: cresce l’ipotesi di una lista alternativa al PDIn vista delle elezioni provinciali del 28 febbraio nel sannita, il centrosinistra si prepara con iniziative e incontri tra le diverse forze politiche. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Nuovo mezzo per la Protezione civile a Guardiagrele, Odorisio (Lega): Non menzionato chi ha avviato l'iter, scortesia istituzionale. A che punto è il centrodestra in vista delle elezioni comunali 2026 in provincia di VareseAlcune candidature sono ormai pressoché definite, in altri Comuni si è ancora alle prime trattative dentro la coalizione. A cominciare da Luino e Somma, che il centrodestra deve provare a riconquistar ... varesenews.it Dimissioni, crisi e fine mandato: scatta stagione delle elezioni comunali, in 26 al voto in PrimaveraDimissioni, crisi e fine mandato: scatta stagione delle elezioni comunali, in 26 al voto nella prossima Primavera ... ilgiornalelocale.it Reggio Calabria, i Comitati di Quartiere in vista delle elezioni comunali: "inviteremo i candidati a un incontro imparziale" - facebook.com facebook

