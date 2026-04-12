Dal Quirinale a Rimini | la sedicenne che dona speranza ai neonati

Una ragazza di sedici anni di Rimini ha ricevuto dal Quirinale il titolo di Alfiere, in riconoscimento del suo impegno nei reparti di terapia intensiva neonatale. La premiazione si è svolta in occasione di un evento ufficiale e rappresenta un riconoscimento ufficiale per le sue attività di sostegno e assistenza ai neonati e alle loro famiglie. La giovane è stata premiata per il suo contributo costante e volontario in ospedale.

Una sedicenne di Rimini ha ricevuto dal Quirinale il prestigioso riconoscimento di Alfiere della, un onore che celebra il suo impegno costante nei reparti di terapia intensiva neonatale. Dalila, la giovane protagonista, ha appreso la notizia proprio mentre si trovava a scuola, scoprendo come il suo lavoro di volontaria sia stato ufficialmente riconosciuto dalle massime istituzioni dello Stato. Il percorso di Dalila all’interno dell’ospedale Infermi di Rimini è iniziato molto tempo fa, quando era ancora lei stessa una neonata. Nata prematuramente con 28 settimane di gestazione, la ragazza pesava inizialmente un chilo e 180 grammi, per poi subire una perdita di 190 grammi prima di riprendere a crescere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal Quirinale a Rimini: la sedicenne che dona speranza ai neonati Dalla Bassa Reggiana al Quirinale: la sedicenne che incanta MattarellaLa sedicenne Jasmeen Kaur, residente a Fabbrico e studentessa di un liceo scientifico nel territorio modenese, è stata nominata tra i 28 Alfieri... Leggi anche: Oltre i riflettori e i successi discografici, il cantante presenta la sua Fondazione Madre. Un progetto concreto che nasce dal desiderio di restituire speranza ai ragazzi che vivono ai margini, partendo dai luoghi dove l’artista è cresciuto