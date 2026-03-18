Compleanno Padoin gli auguri della Juventus sui social al tecnico della Primavera – FOTO

La Juventus ha augurato buon compleanno al tecnico della squadra Primavera attraverso i propri canali social. La società ha pubblicato una foto per festeggiare questa ricorrenza. La comunicazione è stata pubblicata online e rivolta direttamente al tecnico. La squadra ha condiviso l’immagine sui propri profili ufficiali. La celebrazione è avvenuta in occasione del giorno di nascita del tecnico.

Compleanno Padoin, gli auguri della Juventus sui social al tecnico della squadra Primavera. Vediamo il messaggio della società. La Juve celebra oggi una figura storica del proprio recente passato, rimasta legata ai colori bianconeri in una nuova veste. Simone Padoin, allenatore della Primavera, festeggia infatti il suo compleanno circondato dall’affetto di tutto l’ambiente torinese. ULTIMISSIME JUVE LIVE La società ha voluto omaggiare l’ex centrocampista friulano attraverso i propri canali social ufficiali. Su X è comparsa una foto del tecnico accompagnata da un messaggio semplice ma significativo: “Auguri di buon compleanno, mister”. Il legame tra il club e il tecnico della Primavera resta solidissimo, confermando l’importanza di trasmettere il DNA bianconero alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Compleanno Padoin, gli auguri della Juventus sui social al tecnico della Primavera – FOTO Articoli correlati Compleanno Trapattoni, gli auguri della Juventus al suo ex allenatore: il messaggio sui social – FOTOdi Redazione JuventusNews24Compleanno Trapattoni, gli auguri della Juventus al suo ex allenatore: vediamo il messaggio del club bianconero sui social... Compleanno Sarri, gli auguri della Juventus sui social all’ultimo allenatore che ha vinto il tricolore sulla panchina bianconera – FOTOCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».