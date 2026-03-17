Compleanno Trapattoni gli auguri della Juventus al suo ex allenatore | il messaggio sui social – FOTO
La Juventus ha pubblicato sui social un messaggio di auguri per il compleanno di Trapattoni, ex allenatore del club. La foto accompagnata dal messaggio è stata condivisa sui canali ufficiali della società. Il post rende omaggio alla figura di Trapattoni, riconoscendone il ruolo nel club. La pubblicazione è stata successivamente visualizzata da numerosi utenti online.
Compleanno Trapattoni, gli auguri della Juventus al suo ex allenatore: vediamo il messaggio del club bianconero sui social. La Juve celebra oggi una delle figure più iconiche della propria gloriosa storia. Attraverso un post sul profilo ufficiale X, il club ha rivolto i propri auguri a Giovanni Trapattoni, che compie oggi 87 anni.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il tecnico detiene tuttora il record di presenze sulla panchina bianconera, avendo guidato la squadra in due cicli distinti: il primo dal 1976 al 1986 e il secondo dal 1991 al 1994. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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