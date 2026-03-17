Compleanno Trapattoni gli auguri della Juventus al suo ex allenatore | il messaggio sui social – FOTO

La Juventus ha pubblicato sui social un messaggio di auguri per il compleanno di Trapattoni, ex allenatore del club. La foto accompagnata dal messaggio è stata condivisa sui canali ufficiali della società. Il post rende omaggio alla figura di Trapattoni, riconoscendone il ruolo nel club. La pubblicazione è stata successivamente visualizzata da numerosi utenti online.