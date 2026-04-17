Como lite in Piazza Volta | 51enne armato di coltelli bloccato dalla polizia

Nella notte tra sabato e domenica, in piazza Volta a Como, si è verificata una rissa tra diverse persone. Alle tre del mattino, un uomo di 51 anni è stato fermato dalla polizia dopo aver minacciato con coltelli coloro che erano presenti. La lite si è conclusa con il suo allontanamento e la denuncia. Nessun altro coinvolto ha riportato ferite.

Notte movimentata in piazza Volta a Como, dove intorno alle 3 del mattino un uomo è stato denunciato dopo una violenta lite scoppiata in strada e degenerata con minacce armate. A intervenire sono stati gli agenti della squadra volante della questura, allertati da una segnalazione di lite. Una.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Violenta lite tra due uomini: affronta il rivale in amore armato di coltelli Leggi anche: Armato di coltello in metro a Duomo: uomo bloccato dalla security Atm Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Esce dal bar a Turate, incrocia uno sguardo e scoppia il caos: 30enne colpito con un bicchiere e finisce in ospedale; Dorme nel cortile di un condominio in via Mentana: irregolare, sarà rimpatriato. Lite in centro a Como: uomo armato di coltelli bloccato dalla Polizia in Piazza VoltaLa Polizia di Stato di Como, stanotte, ha denunciato in stato di libertà per minaccia e porto abusivo d’armi, un 51enne ... valtellinanews.it Como, lite in piazza Volta: bloccato un 51enne armato di due coltelliLa Polizia di Stato di Como, stanotte, ha denunciato per minaccia e porto abusivo d’armi, un 51enne albanese residente a Como, con precedenti penali e di polizia. Intorno alle 3.00 di questa notte, gl ... comozero.it ACCALAPPIATO PER FARE PIAZZA PULITA Ogni volta che passiamo dal box di Crik è una pugnalata al cuore.. La sua vita è diventata grigia come il cemento su cui dorme ogni notte. Il suo sguardo è perso nel vuoto, rassegnato e spento #Crik è un cuc facebook