Violenta lite tra due uomini | affronta il rivale in amore armato di coltelli

Due uomini sono stati coinvolti in una lite violenta a Broni, in provincia di Pavia, durante la quale uno ha affrontato l'altro armato di due coltelli a lama pieghevole. L'alterco, che avrebbe potuto degenerare in violenza, è stato fermato dall'intervento dei carabinieri della stazione locale, che sono intervenuti per sedare la situazione.

Due coltelli a lama pieghevole pronti all'uso durante una lite accesa. Poteva finire nel sangue l'alterco scoppiato a Broni (Pavia) tra due uomini, interrotto solo dall'arrivo dei carabinieri della stazione locale. I militari sono intervenuti in seguito a una segnalazione, trovando i due uomini nel pieno di uno scontro fisico e verbale. Dopo aver riportato la calma, i carabinieri hanno perquisito i coinvolti. Uno dei due, un cittadino straniero, nascondeva addosso le due armi da taglio, che avrebbero potuto essere molto pericolose nel contesto della lite in corso tra i due. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alla base della violenza ci sarebbero motivi di gelosia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Violenta lite in strada: due uomini si picchiano con una catena da bici e un bastone di legnoUna lite tra due uomini, a Sabaudia, ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Lite tra automobilisti, uno dei due nasconde in macchina due coltelli e un’accettaNel pomeriggio di lunedì 2, a Porto Garibaldi, una lite tra due automobilisti ha reso necessario l’intervento dei carabinieri di Comacchio, con il... Contenuti utili per approfondire Violenta lite Temi più discussi: Violenta lite tra una coppia. Arrivano i carabinieri; Luino, violenta lite tra un uomo e due minorenni dopo un rimprovero per dei rifiuti; Attimi di paura in stazione, violenta lite sfocia nel sangue; Lite tra due uomini degenera: 24enne colpito con un bastone e ricoverato in codice rosso. Violenta lite in famiglia e scatta l'intervento della polizia: in casa oltre mezzo chilo di droga. Madre e due figli arrestatiBOLZANO. Agenti intervengono per una lite in famiglia e trovano oltre mezzo chilo di droga: madre e due figli arrestati a Bolzano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze d ... ildolomiti.it Maxi rissa tra famiglie rom ad Avellino, uomo in fin di vita dopo un colpo alla testaUna violenta rissa tra due famiglie di etnia rom ha sconvolto la tarda serata di ieri ad Avellino, lasciando a terra un uomo in condizioni gravissime. Il ... cronachedellacampania.it LITE IN FAMIGLIA. Intervento dei carabinieri nella serata del 7 marzo a Caprino Bergamasco, dove una violenta lite familiare ha portato all’attivazione delle procedure previste dal «Codice Rosso». x.com Da quanto ricostruito sembrerebbe che la tragedia sia avvenuta a seguito di una violenta lite. facebook