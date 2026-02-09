Bambino di dieci a anni si presenta a scuola con una pistola finta

Un bambino di dieci anni si è presentato questa mattina in una scuola elementare con una pistola finta. La scena ha mandato in tilt studenti e insegnanti, che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti, che hanno preso in custodia il ragazzino e sequestrato l’oggetto. La scuola ha attivato il protocollo di sicurezza e ha evacuato i bambini, mentre si cerca di capire cosa abbia spinto il bambino a portare con sé quell’oggetto falso. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha sus

Attimi di grande spavento quelli vissuti in una scuola elementare della città nella mattinata del 9 febbraio. Un bambino di circa dieci anni si è presentato a scuola con una pistola, fortunatamente non vera. Si tratterebbe di una riproduzione fedele di un'arma vera, simile sia per materiale, peso.

