Bambino di dieci a anni si presenta a scuola con una pistola finta
Un bambino di dieci anni si è presentato questa mattina in una scuola elementare con una pistola finta. La scena ha mandato in tilt studenti e insegnanti, che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti, che hanno preso in custodia il ragazzino e sequestrato l’oggetto. La scuola ha attivato il protocollo di sicurezza e ha evacuato i bambini, mentre si cerca di capire cosa abbia spinto il bambino a portare con sé quell’oggetto falso. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha sus
Attimi di grande spavento quelli vissuti in una scuola elementare della città nella mattinata del 9 febbraio. Un bambino di circa dieci anni si è presentato a scuola con una pistola, fortunatamente non vera. Si tratterebbe di una riproduzione fedele di un'arma vera, simile sia per materiale, peso.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Russia, 15enne entra a scuola con un coltello e uccide un bambino di 10 anni, poi si scatta un selfie con il cadavere
Un tragico episodio si è verificato a Odintsovo, vicino a Mosca, dove un ragazzo di 15 anni ha ucciso un bambino di 10 anni con un coltello all’interno di una scuola.
Argomenti discussi: Usa, bimba di 10 anni tenuta in custodia dall’Ice in Texas rilasciata dopo un mese; Incidente sugli sci in val Pusteria: bimbo di 10 anni in terapia intensiva all'ospedale di Bolzano; Bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve per mancato adeguamento al nuovo biglietto bus a Belluno. La Provincia correrà ai ripari con rimborsi; Bambini di dieci anni girano armati di pistole e le usano con disinvoltura, scarsi gli strumenti per intervenire. L'allarme da Palermo.
Federica Torzullo, cosa succederà ora al bambino di soli 10 anni e dove andrà a vivereScopri la drammatica storia di un bambino di dieci anni segnato dalla scomparsa della madre e dal conflitto familiare, ora sotto la tutela dei nonni. bigodino.it
Bambino di 11 anni fatto scendere dal bus perché senza biglietto, a piedi per chilometriLa nonna del bimbo e avvocata: 'Si tratta di abbandono di minore'. Verifiche interne nell'azienda di trasporto (ANSA) ... ansa.it
Un bambino ha accompagnato sua madre per l’ultima volta. Si sono svolti i funerali di Federica Torzullo. In chiesa, tra adulti in silenzio e sguardi bassi, c’era anche suo figlio. Dieci anni. Troppo pochi per capire, abbastanza per sentire tutto. È rimasto seduto m facebook
