Latina minorenni denunciati | pistola giocattolo spara colpi nel parcheggio indagini in corso

Sparatori in erba a Latina: un gioco pericoloso nel parcheggio delle autolinee. Quattro minorenni sono stati denunciati a Latina dopo aver sparato colpi a palasate con una pistola giocattolo, priva del tappo rosso, nel parcheggio delle autolinee sabato pomeriggio. L'episodio ha destato allarme tra i passanti che hanno segnalato la presenza di persone armate alla polizia, temendo una situazione di pericolo reale. L'intervento della polizia e il ritrovamento dell'arma. La segnalazione è giunta alla sala operativa della questura intorno alle 16:50. Gli agenti della squadra volante si sono immediatamente diretti in via Emanuele Filiberto, nei pressi del McDonald's e del parcheggio delle autolinee, dove hanno individuato i quattro ragazzi che stavano maneggiando l'arma.

