Fabregas esulta dopo Fiorentina Como | Contento sia tornato Morata Noi come l’Atalanta di Gasperini? Rispondo così

Cesc Fabregas si è lasciato andare a una battuta dopo la vittoria contro il Como. Ha detto di essere felice che Morata sia tornato, e poi ha paragonato la sua squadra all’Atalanta di Gasperini, lasciando intendere che anche loro cercano di giocare un calcio offensivo e spettacolare. Il centrocampista spagnolo ha mostrato entusiasmo e voglia di continuare su questa strada.

Cesc Fabregas ha presentato la sfida tra Como e Bologna, analizzando la forza dell’avversario e le prospettive di stagione.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, si prepara alla sfida contro la Roma, esprimendo rispetto per Gasperini e la sua squadra.

