Milan-Como parla Fabregas | Giocare bene non vuol dire sempre vincere Dobbiamo fare le cose giuste
Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha annunciato in conferenza stampa la partita di domani contro il Milan, sottolineando che il suo team deve concentrarsi sulle azioni corrette per ottenere risultati. La scelta di parlare pubblicamente deriva dalla volontà di motivare i giocatori e mettere in chiaro l’obiettivo della squadra. Fabregas ha anche ricordato che giocare bene non garantisce sempre la vittoria, ma è importante mantenere il focus sulle cose giuste da fare in campo. La sfida si svolgerà allo stadio San Siro, dove il Como cerca di sorprendere i rossoneri.
Dopo Massimiliano Allegri, ecco Cesc Fabregas. Alla vigilia della sfida tra Milan e Como, recupero della 24^ giornata di Serie A Enilive, l’allenatore dei lariani Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa per introdurre il match di domani sera contro la squadra guidata da Massimiliano Allegri. Ecco alcuni passaggi delle sue parole. "Giocare bene non vuol dire sempre vincere, altrimenti il calcio verrebbe spiegato in una maniera diversa. Dobbiamo fare le cose giuste, cercare di fare le cose bene. Noi siamo una squadra e una società molto giovane, poi il percorso è quello. Non siamo pronti per andare a vincere lo Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Como, parla Fabregas: «Giocare bene non vuol dire sempre vincere. Chi pensa che il Como sia preparato per vincere lo Scudetto sbaglia»Cesc Fàbregas ha spiegato che il Como non può pensare di vincere sempre, anche se gioca bene.
Fabregas: «Giocare bene non basta per vincere, il Como non è pronto per lo Scudetto»Cesc Fàbregas ha detto che giocare bene non basta per vincere e ha spiegato che il Como non è ancora pronto per lo scudetto.
Fabregas ROSICA e Allegri VINCE. Bel Gioco VS Risultatismo
Argomenti discussi: Como, Fabregas: Atteggiamento sbagliato. Morata? Provocazioni fanno parte del gioco; Giochisti o Risultatisti? Lo sfottò dei tifosi del Como ad Allegri porta male, Fabregas fa mea culpa: Sono io il problema; Como-Fiorentina, Fabregas: Vogliamo vincere, poi penseremo al Milan; Fabregas: Vincere domani per poi pensare al Milan. Infortunati? Tutti disponibili tranne...
Como, Fabregas parla chiaro: «Giocare bene non vuol dire sempre vincere. Chi pensa che il Como sia preparato per lo Scudetto…»Como, Fabregas parla chiaro: «Giocare bene non vuol dire sempre vincere. Chi pensa che il Como sia preparato per lo Scudetto…» Il Como di Cesc Fàbregas si prepara al recupero della 24ª giornata di Ser ... calcionews24.com
Como: Fabregas, siamo giovani e non pronti per lo scudetto(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Cesc Fabregas non fa drammi dopo la sconfitta casalinga da parte della Fiorentina ed è già concentrato sulla partita di domani, contro il Milan di Massimiliano Allegri, una s ... tuttosport.com
Max Allegri alla vigilia di Milan-Como ha dovuto rispondere alle ovvie domande sulle recenti e infuocate polemiche che stanno coinvolgendo il calcio italiano. Le parole del tecnico: https://fanpa.ge/6Q0mj facebook
Milan-Como, Rabiot squalificato: come rendono i rossoneri senza il francese titolare #SkySport #SkySerieA x.com